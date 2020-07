Αντιδράσεις προκαλεί η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ περί αναβολής των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, με το αμερικανικό χρηματιστήριο να μη μένει αλώβητο. Αμέσως μετά την ανάρτηση του προέδρου στο Twitter, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατέγραψε πτώση, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να υποχωρεί κατά 1,82% και τον Nasdaq να έχει απώλειες 1,15%.

Είναι ενδεικτικό, ότι ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενός συνεργάτης του Τραμπ, αποδοκίμασε την πρότασή του. «Δε νομίζω ότι αυτό είναι μια ιδιαίτερα καλή ιδέα» αρκέστηκε να δηλώσει σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του CNN Manu Raju.

«Ένας εν ενεργεία πρόεδρος διαδίδει ψέματα και προτείνει την καθυστέρηση των εκλογών για να κρατηθεί ο ίδιος στην εξουσία», ήταν η πρώτη αντίδραση του Δημοκρατικού βουλευτή Νταν Κίλντι, επίσης στο Twitter. «Μην το αφήσετε να συμβεί. Όλοι οι Αμερικανοί –Ρεπουμπλικάνοι, Ανεξάρτητοι και Δημοκρατικοί– θα πρέπει να καταδικάσουν την παρανομία του προέδρου και την πλήρη περιφρόνησή του στο Σύνταγμα», πρόσθεσε.

Sen. Lindsey Graham told me this morning about Trump’s call to delay the election: “I don’t think that’s a particularly good idea.” He declined further comment.



“Not answering any questions,” said Sen. Joni Ernst, who is in a tough race, when I asked about Trump’s tweet.