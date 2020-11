Διχασμό έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος από τον Ντόναλντ Τραμπ σε πολιτείες που είδε το προβάδισμά του να εξανεμίζεται και να κερδίζει ο Τζο Μπαιντεν.

Μετά την ανακοίνωση του προεκλογικού επιτελείου του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, ότι κατέθεσε προσφυγή στις δικαστικές αρχές του Μίσιγκαν ζητώντας να σταματήσει η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, πολλοί ψηφοφόροι του αντέδρασαν.

VIDEO: Protesters gather outside the New York Public Library to demand that all votes be counted as the nation awaits the final results of the US electionhttps://t.co/yzYgDdXIBJ pic.twitter.com/8plftESojL