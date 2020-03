Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιμάζει την απόφαση που έλαβε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «μονομερώς και χωρίς διαβούλευση» να αναστείλει την είσοδο Ευρωπαίων στις ΗΠΑ προκειμένου να καταπολεμήσει τον κορονοϊό, δήλωσαν σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Ο κορονοϊός είναι μια παγκόσμια κρίση, που δεν περιορίζεται σε μια ήπειρο και η οποία απαιτεί συνεργασία μάλλον παρά μονομερή δράση», υπογράμμισαν σε ανακοίνωση η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη (τοπική ώρα, ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας) ότι απαγορεύει την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις επόμενες 30 ημέρες οποιουδήποτε έχει διαμείνει στον χώρο Σένγκεν στη διάρκεια των προηγούμενων 14 ημερών πριν από την άφιξή του στη χώρα, εκτός των Αμερικανών και των μονίμων κατοίκων.

Ο Σαρλ Μισέλ αντέδρασε στο Twitter μετά την ανακοίνωση αυτή, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει «να αποφύγουμε μια οικονομική αναταραχή. Η Ευρώπη λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιορίσει την εξάπλωση της Covid-19, να περιορίσει τον αριθμό των μολυσμένων ανθρώπων και να υποστηρίξει την έρευνα».

Following the travel ban @realDonaldTrump announced, we will assess the situation today.



Economic disruption must be avoided. #Europe is taking all necessary measures to contain the spread of the #COVID19 virus, limit the number of affected people and support research.