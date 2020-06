Ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την προστασία των εργαζομένων της LGBTQ κοινότητας.

Αποφάσισε ότι ο νόμος απαγορεύει στους εργοδότες να απολύσουν έναν εργαζόμενο απλά και μόνο γιατί είναι γκέι, λεσβία ή τρανς.

Η απόφαση αυτή θωρακίζει εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλες τις ΗΠΑ και συνιστά ήττα για τη διακυβέρνηση Τραμπ που επιχειρηματολογούσε ότι ο νόμος για τα Πολιτικά Δικαιώματα που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση το φύλο δεν αφορά την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό του κάθε ατόμου.

Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 6 προς 3.

«Εκείνοι που θεσμοθέτησαν τον νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα μπορεί να μην είχαν προβλέψει ότι η δική τους η δουλειά θα οδηγούσε σε αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα», αναφέρει ο δικαστής Νιλ Γκορσάτς που συνέταξε την απόφαση της πλειοψηφίας.

Στην LGBTQ κοινότητα στις ΗΠΑ, υπάρχουν περίπου 1 εκατ. εργαζόμενοι που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς και 7,1 εκατομμύρια λεσβίες, γκέι και bisexual εργαζόμενους σύμφωνα με το Ινστιτούτο UCLA's Williams.

«Είναι μια ιστορική ημέρα. Συγχαρητήρια στην LGBTQ+ κοινότητα για αυτή την εμβληματική νίκη της ισότητας. Πρέπει να μην σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για τον τερματισμό κάθε είδους διάκρισης και για να χτίσουμε ένα έθνος που θα έχει ως βάση του τη δικαιοσύνη για όλους», έγραψε στο Twitter ο Μπέρνι Σάντερς.

This is an historic day. Congratulations to the LGBTQ+ community on this monumental victory for equality. We must never stop fighting to end all forms of discrimination and build a nation based on justice for all. https://t.co/dnbdig2hUT