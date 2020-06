Ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την προστασία των εργαζομένων της LGBTQ κοινότητας.

Αποφάσισε ότι ο νόμος απαγορεύει στους εργοδότες να απολύσουν έναν εργαζόμενο απλά και μόνο γιατί είναι γκέι, λεσβία ή τρανς.

Η απόφαση αυτή θωρακίζει εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλες τις ΗΠΑ και συνιστά ήττα για τη διακυβέρνηση Τραμπ που επιχειρηματολογούσε ότι ο νόμος για τα Πολιτικά Δικαιώματα που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση το φύλο δεν αφορά την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό του κάθε ατόμου.

Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 6 προς 3.

«Εκείνοι που θεσμοθέτησαν τον νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα μπορεί να μην είχαν προβλέψει ότι η δική τους η δουλειά θα οδηγούσε σε αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα», αναφέρει ο δικαστής Νιλ Γκορσάτς που συνέταξε την απόφαση της πλειοψηφίας.

«Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα είχαν καν σκεφτεί τις πολλαπλές συνέπειες του νόμου που προέκυψαν με το πέρασμα των χρόνων, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση των διακρίσεων με βάση τη μητρότητα ή την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης σε άνδρες υπαλλήλους», αναφέρει.

Στην LGBTQ κοινότητα στις ΗΠΑ, υπάρχουν περίπου 1 εκατ. εργαζόμενοι που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς και 7,1 εκατομμύρια λεσβίες, γκέι και bisexual εργαζόμενους σύμφωνα με το Ινστιτούτο UCLA's Williams.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην πορεία προς την ισότητα για όλους. Το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την απλή αλλά βαθιά αμερικανική ιδέα του σεβασμού έναντι κάθε ανθρώπινου όντος», έγραψε ο μεγάλος αντίπαλος του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν.

Την απόφαση χαιρέτισε η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι τονίζοντας ότι προστατεύει το σύνολο των Αμερικανών από τις εργασιακές διακρίσεις.

«Στο μεταξύ η διοίκηση Τραμπ συνεχίζει να αναπτύσσει μια αντι-LGBTQ ατζέντα μίσους που απειλεί την υγεία και την ευημερία των αναρίθμητων LGBTQ Αμερικανών και των οικογενειών τους. Η Γερουσία πρέπει να τερματίσει τις LGBTQ διακρίσεις ψηφίζοντας Νόμο για την Ισότητα», αναφέρει η Πελόζι.

«Είναι μια ιστορική ημέρα. Συγχαρητήρια στην LGBTQ+ κοινότητα για αυτή την εμβληματική νίκη της ισότητας. Πρέπει να μην σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για τον τερματισμό κάθε είδους διάκρισης και για να χτίσουμε ένα έθνος που θα έχει ως βάση του τη δικαιοσύνη για όλους», έγραψε στο Twitter ο Μπέρνι Σάντερς.

Πηγή: skai.gr