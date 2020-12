Ένα περίπου μήνα μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, ο Donald Trump εξακολουθεί να αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του απέναντι στον υποψήφιο των Δημοκρατικών, Joe Biden και οι αποκαλύψεις για την Ivanka Trump φαίνεται να μην σταματούν... αφού ουκ ολίγοι υποστηρίζουν πως η κόρη του προέδρου ήταν αρκετά ψεύτικη κατά την διάρκεια της θητείας του Trump.

Και σαν τα δημοσιεύματα εναντίον της εντυπωσιακής Ivanka να μην ήταν αρκετά, πρόσφατα κυκλοφόρησαν σε διάφορα σημεία του Μανχάταν μερικές αφίσες με φωτογραφίες της... και οι οποίες συνοδεύονταν από τον τίτλο "ανεπιθύμητη". Πίσω από τις αφίσες βρίσκονται οι κωμικοί Davram Stifler και Jason Selvig – γνωστοί ως «Καλοί Ψεύτες».

Να θυμίσουμε πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο κωμικοί έχουν "ασχοληθεί" με την πολιτική. Στο παρλεθόν, για παράδειγμα, εμφανίστηκαν σε μια συγκέντρωση του Trump και φώναζαν πως είναι «ανιαρός» και μια άλλη φορά, «έντυσαν» βιβλία του γιου του Trump, Don Jr στην προθήκη βιβλιοπωλείου στη Νέα Υόρκη με ψεύτικα εξώφυλλα που ανέγραφαν : «Μπαμπά, Αγάπησέ ΜΕ: Όλα Όσα Κάνω Τα Κάνω Για Να Κερδίσω Την Αγάπη Του Πατέρα Μου».

“Not Wanted: Ivanka Trump” signs are up in New York pic.twitter.com/74Ft4vkePc