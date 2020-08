«Ανελαστικός» σε κάθε προσπάθεια που θεωρεί ότι τον υπονομεύει εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, δημιουργώντας θέμα εκ του μη όντως και προκαλώντας σωρεία προβλημάτων σε επιχειρήσεις που νομίζει ότι τον… εχθρεύονται! Νεότερο «θύμα» του η Goodyear.



Ο Τραμπ παρότρυνε χθες Τετάρτη τους υποστηρικτές του να μποϊκοτάρουν τα ελαστικά αυτοκινήτων μετά την καταγγελία υπαλλήλου της εταιρείας ότι υπάρχει εσωτερικός κανονισμός που ορίζει πως είναι «απαράδεκτο» οι εργαζόμενοι να φορούν ρούχα ή αξεσουάρ με το σλόγκαν της εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, ή οποιουδήποτε άλλου πολιτικού κόμματος στις ΗΠΑ.

«Μην αγοράζετε λάστιχα Goodyear», αξίωσε μέσω Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Η αιτία της αγανάκτησής του; «Απαγόρευσαν τα καπελάκια MAGA», συνέχισε, αναφερόμενος στο ακρώνυμο της έκφρασης Make America Great Again («Ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»), του συνθήματος της εκστρατείας για την επανεκλογή του μεγιστάνα στον Λευκό Οίκο.

«Θα ήμουν πολύ ευγνώμων προς όποιον δεν θέλει να αγοράζει πια» ελαστικά της Goodyear, είπε στο τέλος της ημέρας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε. Εξήγησε ότι κάτι «δεν πάει καλά» με τη διεύθυνσή της, ότι αποφάσισε να «παίξει πολιτικό παιγνίδι» σε βάρος του και δεν είναι «ικανοποιημένος» γι’ αυτό.

Και τα ελαστικά του προεδρικού αυτοκινήτου, που είναι μάρκας Goodyear, όπως παρατήρησε δημοσιογράφος; «Θα ήθελα να τα αλλάξω (...) Θα δούμε τι θα γίνει. Πολύς κόσμος δεν θέλει πλέον να αγοράζει προϊόντα» της Goodyear, αλλά ελαστικά των «ανταγωνιστών της», τα οποία «είναι κατασκευασμένα στις ΗΠΑ», είπε, επιμένοντας στην αδιάλλακτη στάση του.

Αντιδρώντας στην επίθεση του Τραμπ στην εταιρεία με έδρα το Οχάιο, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία Τζο Μπάιντεν ανέφερε σε ανακοίνωση που διένειμε η εκστρατεία του ότι «η Goodyear απασχολεί εκατοντάδες αμερικανούς εργαζομένους», μολαταύτα «για τον πρόεδρο Τραμπ, αυτοί οι εργαζόμενοι και οι δουλειές τους δεν είναι πηγή υπερηφάνειας αλλά παράπλευρα θύματα» της «μικροπρεπούς πολιτικής επίθεσης» που αποφάσισε να εξαπολύσει.

Don’t buy GOODYEAR TIRES - They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!).