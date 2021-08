«Ανδροκρατούμενη» είναι η νέα κυβέρνηση του Ιράν. Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί παρουσίασε σήμερα Tετάρτη τη σύνθεση της κυβέρνησής του ενώπιον του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με έναν κατάλογο που δημοσίευσε η κυβέρνηση στο Twitter, πρόκειται για μια συντηρητική υπουργική ομάδα, που συντίθεται αποκλειστικά από άνδρες κι η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως το Σάββατο από το κοινοβούλιο.

Ανέθεσε σε έναν συντηρητικό τη θέση του υπουργού Εξωτερικών, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με τις μεγάλες δυνάμεις στοχεύουν στη διάσωση της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο νέος επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Χουσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν είναι «ένας διαπρεπής διπλωμάτης του άξονα της αντίστασης», σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που κάνει επίσης αναφορά στις συντηρητικές αξίες που πρεσβεύει ο ίδιος.

Ηλικίας 56 ετών, πρόσκειται σε οργανώσεις- συμμάχους της Τεχεράνης, όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, και είναι συγγραφέας πολλών άρθρων για την εξωτερική πολιτική του Ιράν στον ιστότοπο του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Είναι, επίσης, μεταξύ των απεσταλμένων του Ιράν στις διαπραγματεύσεις με Αμερικανούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ, στους κόλπους μιας κοινής επιτροπής με έδρα τη Βαγδάτη.

Ο Ραϊσί έχει δηλώσει πως «στηρίζει κάθε διπλωματικό σχέδιο» που θα επιτρέψει την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, που επανέφερε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπό τον οποίο οι ΗΠΑ αποχώρησαν μονομερώς από τη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα το 2018.

Αυτές οι κυρώσεις, οι οποίες είχαν αρθεί για κάποιο χρονικό διάστημα χάρη σε αυτήν τη συμφωνία, που είχε επιτευχθεί το 2015 στη Βιέννη μεταξύ της Τεχεράνης και των μεγάλων δυνάμεων, στραγγαλίζουν την ιρανική οικονομία.

Την ώρα που η Ουάσινγκτον τάχθηκε υπέρ της «ταχείας» επανάληψης των διαπραγματεύσεων, αυτές φαίνεται να έχουν μπλοκάρει τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από έξι κύκλους συζητήσεων μεταξύ του Ιράν και των μεγάλων δυνάμεων. Ο τελευταίος κύκλος χρονικά ολοκληρώθηκε στις 20 Ιουνίου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάποια ημερομηνία επανάληψης των συνομιλιών.

«Ο Αμπντολαχιάν είναι ένας σκληροπυρηνικός διπλωμάτης… Εάν το υπουργείο Εξωτερικών παραμείνει υπεύθυνο στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τότε προφανώς η Τεχεράνη θα υιοθετήσει μια πολύ σκληρή γραμμή στις συνομιλίες», δήλωσε στο Ρόιτερς ένας Ιρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Εκτός του Αμίρ Αμπντολαχιάν, στον κατάλογο των νέων υπουργών συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα του Τζαβάντ Οουτζί στη θέση του υπουργού Πετρελαίου, ενός τομέα που έχει πληγεί σφόδρα από τις αμερικανικές κυρώσεις.

Ο πρώην υπουργός Πετρελαίου, ο ναύαρχος Ροστάμ Γκασεμί, πρώην υποψήφιος στις προεδρικές, διορίζεται επικεφαλής του υπουργείου Μεταφορών.

Η θέση του υπουργού Εσωτερικών επιστρέφει στον Αμίρ Βαχιντί, ενώ εκείνη του υπουργού Τουρισμού στον Εζατολάχ Ζαργκαμί, και οι δύο πρώην μέλη των Φρουρών της Επανάστασης.

In a letter to the Speaker of the Islamic Consultative Assembly; Ayatollah Raisi introduces the list of ministers proposed by the 13th government to parliament pic.twitter.com/soOV0tqvFx