Μια νέα νέα Αγία Σοφία στη Συρία, έστω μικρότερων διαστάσεων μπορεί να είναι σύντομα πραγματικότητα, και μάλιστα στη Συρία... Με τη βοήθεια των Ρώσων οι Σύροι πολιτοφύλακες που στηρίζουν την κυβέρνηση Άσαντ ανακοίνωσαν ότι θα κατασκευάσουν μια νέα μικρή εκκλησία, αντίγραφο της Αγίας Σοφία στη Συρία, ως απάντηση στην μετατροπή του ναού της Κωνσταντινούπολης σε τζαμί από την ισλαμική Κυβέρνηση Ερντογάν.



Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Modon που εδρεύει στο Λίβανο, η ιδέα για το κτίριο προτάθηκε από έναν άντρα που ονομάζεται Nabeul Al-Abdullah, ο επικεφαλής μιας φιλανθρωπικής πολιτοφυλακής εντός της επαρχίας.

Αφού έλαβε την έγκριση του μητροπολίτη της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Χάμα, Nicolas Baalbaki, τα σχέδια παρουσιάστηκαν στη συνέχεια στον ρωσικό στρατό εντός της Συρίας. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά τον Αύγουστο.



Το αντίγραφο πρόκειται να χτιστεί ειδικά στην ελληνική Ορθόδοξη πλευρά της πόλης Al-Suqaylabiyah, σε ένα κομμάτι γης που δωρίστηκε από τον αρχηγό της πολιτοφυλακής Al-Abdullah. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ρωσική ομάδα στη στρατιωτική βάση Hmeimim της Λατάκια ήδη εργάζεται σε σχέδια για την κατασκευή.



Σύμφωνα με την αραβική εφημερίδα Rai Al-Youm, ο Ρώσος βουλευτής Vitaly Milonov δήλωσε ότι η Συρία είναι η ιδανική τοποθεσία για το μίνι αντίγραφο της Αγίας Σοφίας, διότι «σε αντίθεση με την Τουρκία, είναι μια χώρα που δείχνει σαφώς την πιθανότητα ειρηνικού και θετικού διαθρησκευτικού διαλόγου»



Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Άσαντ δεν μετέτρεψε ποτέ έναν τόπο λατρείας μιας θρησκείας σε έναν τόπο λατρείας μιας άλλης.

Πηγές κοντά στη Δαμασκό ανέφεραν στην εφημερίδα Asharq Al-Awsat ότι οι Ρώσοι ενισχύουν τις σχέσεις τους με τους χριστιανούς της Συρίας για οικονομικά και πολιτικά κίνητρα καθώς απολαμβάνουν καλές σχέσεις με χριστιανούς επιχειρηματίες.



Πρόσθεσαν ότι οι πιστοί του καθεστώτος κατά μήκος της ακτής της Συρίας «παρακολουθούν με προσοχή» τις εξελίξεις στη Suqaylabiyah, καθώς «ανησυχούν ότι η Ρωσία θα ενίσχυε τις σχέσεις της με τους χριστιανούς σε βάρος τους».



Εκκλησιαστικές πηγές στη Χαμά είπαν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που μια ρωσική αντιπροσωπεία επισκέπτεται στη Suqaylabiyah και άλλες χριστιανικές πόλεις στην επαρχία. Προηγούμενες επισκέψεις είδαν Ρώσους αξιωματούχους να συναντιούνται με Ορθόδοξους κληρικούς.



Το ενδιαφέρον της Ρωσίας για τους χριστιανούς της Συρίας, ειδικά τους ορθόδοξους, πηγάζει από την πεποίθηση της ρωσικής εκκλησίας ότι συνεχίζει την κληρονομιά της βυζαντινής εκκλησίας που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, πρόσθεσαν.



Ο Al-Abdullah είπε ότι η ίδρυση της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στο Suqaylabiyah "είναι μια υπενθύμιση ότι ένα πνευματικό ορόσημο δεν μπορεί να διαγραφεί από έναν φανατικό και δολοφόνο." Το όνειρο του Οθωμανισμού εξακολουθεί να συναρπάζει ορισμένα μυαλά", πρόσθεσε σε μια έμμεση αναφορά στον Ερντογάν. Είπε ότι η εκκλησία θα χτιστεί στη δική του ιδιωτική ιδιοκτησία και θα χρηματοδοτηθεί από αυτόν προσωπικά. Πρόσθεσε ότι η ιδέα του έλαβε την ευλογία του Πατριάρχη της Αντιόχειας.

H είδηση δεν πέρασε απαρατήρητη πάντως από τους Τούρκους:



