Άνδρας στη Νότια Καρολίνα έχασε πάνω από 300 κιλά και «δίχασε» τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Δείτε video

Οι εικόνες «πριν» και «μετά» ενός παχύσαρκου άνδρα, μετά τη δραματική απώλεια βάρους του, έχουν «διχάσει» τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Cole Prochaska, από τη Νότια Καρολίνα, έχασε περισσότερα από 336 κιλά σε λιγότερο από δύο χρόνια, αλλά παρά την επίτευξη του στόχου του, υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απώλεια βάρους έφερε και πολλές… «ανεπιθύμητες», όπως τις αποκαλεί ο ίδιος, παρενέργειες. Ο Cole Prochaska έχει μείνει πλέον με τεράστιες ποσότητες χαλαρού δέρματος.

Ο Prochaska «ανέβασε» και φωτογραφίες του στο Twitter γράφοντας: «Είναι πολύ δύσκολο να μοιραστώ μια φωτογραφία χωρίς πουκάμισο, αλλά έχω φτάσει τόσο μακριά. Είμαι 336 κιλά κάτω! Οι περισσότεροι δεν πίστευαν σε εμένα, αλλά εγώ πίστευα στον εαυτό μου».

Το επόμενο βήμα για τον Prochaska είναι να κάνει τις απαραίτητες αισθητικές επεμβάσεις, προκειμένου να αφαιρεθεί το χαλαρό δέρμα που υπάρχει στα σώμα του. Αν η ασφάλισή του δεν καλύψει την επέμβαση, ο ίδιος ανέφερε ότι θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο ίδρυμα για να καλύψει το κόστος.

It's very hard to share a shirtless picture but I've come so far. Over 336lbs down! Most didn't believe in me but I believed in myself. Thanks for the inspiration bros @Cernovich @BowTiedOx @AJA_Cortes @Derek_Fitness @dookiebutter100 @bowtiedwhitebat @bowtiedbrazil @BowtiedCuda pic.twitter.com/M7atqHZayW