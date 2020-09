Στην απόφαση των ΗΠΑ για μερική άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης.

Σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ο κ. Αναστασιάδης τονίζει χαρακτηριστικά: «Χαιρετίζω την άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων σε ό,τι αφορά μη φονικούς εξοπλισμούς. Μια θετική εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω τη διμερή σχέση ασφάλειας μεταξύ της Κύπρου και των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με τον Μ. Πομπέο και οι δύο εκφράσαμε τις σοβαρές ανησυχίες μας για την ασταθή κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Τονίσαμε επίσης τη σημασία της μείωσης των εντάσεων στην περιοχή, λόγω της επιθετικής συμπεριφοράς της Τουρκίας.

Υπογράμμισα επίσης τις τουρκικές απειλές για το άνοιγμα της πόλης των Βαρωσίων και τις προσπάθειές μας να συνεχίσουμε τη διαπραγματευτική διαδικασία για το Κυπριακό».

I welcome the lifting of the #US arms embargo on non-lethal defense articles. A positive development which reinforces further the bilateral security relationship between #Cyprus and the #UnitedStates.