Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο που αφορά τις παρεμβάσεις της Τουρκίας σε ξένες χώρες όπως η Συρία, η Λιβύη, το Ιράκ και εσχάτως τη Ναγκόρνο – Καραμπάχ αλλά και την επιθετικότητα της Άγκυρας έναντι της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, φιλοξενεί η Jerusalem Post με τίτλο "Η Τουρκία του Ερντογάν: Μεθυσμένη για εξουσία".

Το άρθρο υπογράφει η Έμιλι Σράντερ, που είναι CEO της εταιρίας Social Lite Creative LLC, είναι ερευνητικός συνεργάτης του Tel Aviv Institute και έχει συνεργαστεί τόσο με την ισραηλινή κυβέρνηση όσο και με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Η αρθρογράφος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία είναι ένας κακόπιστος παίκτης διεθνώς και επικρίνει τη διεθνή κοινότητα πως δεν έχουν κάνει αρκετά προκειμένου να λογοδοτήσει για τη συμπεριφορά της.

Αναλυτικά το άρθρο:

«Η εν εξελίξει σύγκρουση μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν για την περιοχή του Ναγκόρνο – Καραμπάχ έδωσε στην Τουρκία μια ακόμη ευκαιρία να επεκτείνει τις επιθετικές, ιμπεριαλιστικές τάσεις της υπό τη σιδηρά γροθιά του προέδρου Ρετζέπ Ερντογάν.

Στην πραγματικότητα, το αιφνιδιαστικό ξέσπασμα βίας μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, είναι κάτι περισσότερο από πιθανό να ενορχηστρώθηκε εν μέρει από την Τουρκία, με δεδομένες τις αυξανόμενες επιθετικές διεθνείς πολιτικές του τουρκικού καθεστώτος. Από τη Λιβύη ως τη Συρία, την Ελλάδα, το Ιράκ, το Αζερμπαϊτζάν, και ναι, ακόμη και το Ισραήλ οι τουρκικές ενέργειες έχουν ξεπεράσει το αποδεκτό σε κάθε επίπεδο διεθνούς δικαίου, ή ηθικής.

Σαν να μην ήταν αρκετά περίπλοκος ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος στην Συρία, η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε το χάος στη Συρία και ανέλαβε επιθετική στρατιωτική δράση ξεκινώντας ήδη από το 2016 και συνεχίζοντας έως σήμερα, καταλαμβάνοντας μέρη της Συρίας προκειμένου να καταπιέσει ντόπιους Κουρδικούς πληθυσμούς, ισχυριζόμενη ότι εξαλείφει ”τρομοκρατικές ζώνες”.

Πολλές ανεξάρτητες οργανώσεις αναφέρουν ότι η Τουρκία διεξάγει εθνοκαθάρσεις και άλλα εγκλήματα πολέμου κατά ντόπιων μειονοτικών πληθυσμών. Παρά το γεγονός αυτό, διεθνή όργανα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έκαναν τίποτα για να λογοδοτήσει η Τουρκία. Όπως συχνά συμβαίνει με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν δεν λογοδοτεί κανείς γι αυτά, η επιθετικότητα της Τουρκίας και τα εγκλήματα πολέμου δεν έχουν σταματήσει στη Συρία.

Η Τουρκία ξεκίνησε επίσης να επιστρατεύει ντόπιους πληθυσμούς από τη Συρία για να συμμετάσχουν σε ξένους πολέμους στη Λιβύη, όπου μαίνεται μια άλλη βίαια σύγκρουση στην οποία παρεμβαίνει η Τουρκία, ενώ υπάρχουν επίσης υπάρχουν αναφορές για στρατολόγηση Σύρων προκειμένου να πολεμήσουν κατά της Αρμενίας. Τελευταία, η εμπλοκή της Τουρκίας εξαπλώθηκε στο Αζερμπαϊτζάν, καθώς η Τουρκία στηρίζει τη βία κατά της Αρμενίας στη Ναγκόρνο – Καραμπάχ.

Η Τουρκία έχει επανειλημμένα βομβαρδίσει κουρδικές περιοχές στο βόρειο Ιράκ και συχνά απειλεί την Ελλάδα σχετικά με την θαλάσσια πρόσβαση για την εκμετάλλευση αερίου. Η στρατιωτική εισβολή στη Λιβύη και οι στενοί δεσμοί με το διαλυμένο από τον πόλεμο έθνος, έχουν επίσης οδηγήσει σε αύξηση της έντασης με την Κύπρο και το Ισραήλ σχετικά με την ενεργειακή συμφωνία του EastMed. Η Τουρκία βρισκόταν κυριολεκτικά σε πολεμική κατεύθυνση και κανείς δεν φαινόταν να δίνει σημασία.

Στο μεταξύ τα ενδιαφέροντα του Ερντογάν επεκτείνονται και στο Ισραήλ. Ο Ερντογάν, είναι μακροχρόνιος υποστηρικτής της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και έχει επανειλημμένα ευθυγραμμιστεί με έθνη που στηρίζουν την Μουσουλμανική Αδελφότητα, όπως το Κατάρ. Έχει επανειλημμένα παράσχει στήριξη σε τρομοκράτες της Χαμάς, μεταξύ άλλων καλοσωρίζοντάς τους στην Τουρκία και παραχωρώντας τους ακόμη και υπηκοότητα. Εντός της Τουρκίας επίσης, ο Ερντογάν έχει καταπατήσει βάναυσα τους πολιτικούς του αντιπάλους και προωθεί τον εξισλαμισμό ιστορικών μνημείων, όπως έγινε με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Δεν αποτελεί έκπληξη, η αντίδραση στις ειρηνευτικές συνομιλίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Μπαχρέιν, με την Τουρκία να αντιτίθεται με τον αραβικό κόσμο και να καταδικάζει δημόσια την ειρήνη, συντασσόμενη με ορισμένους από τους χειρότερους καταπατητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως: το Ιράν, το Κατάρ και την ηγεσία των Παλαιστίνων. Παρότι είναι σύμμαχοι με τη Χαμάς, στις αρχές του μήνα ο Ερντογάν δημοσίευσε ένα περίεργο tweet που δόξαζε τον οθωμανικό έλεγχο στην πόλη της Ιερουσαλήμ το όποιο έγραφε “Το Ισραήλ είναι δικό μας” και ισχυριζόταν ότι οι Οθωμανοί “ζούσαν με τον παλαιστινιακό λαό για αιώνες”. Είναι ειρωνεία εάν σκεφτεί κανείς την αιματηρή ιστορία των Οθωμανών που πολέμησαν κατά του ντόπιου αραβικού πληθυσμού, προκειμένου να ελέγξουν την πόλη της Ιερουσαλήμ.

President @RTErdogan: “We consider it an honour on behalf of our country and nation to express the rights of the oppressed Palestinian people on every platform, with whom we have lived for centuries.” pic.twitter.com/yCcfrrc5RY