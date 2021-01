Ο Αμερικανός ανοσολόγος Ά.Φάουτσι, σύμβουλος της προεδρίας των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, παραδέχθηκε χθες Πέμπτη ότι το γεγονός πως δεν είναι πια υποχρεωμένος να αντικρούει τον Ντόναλντ Τραμπ τον ανακουφίζει κάπως.

Την επομένη της ορκωμοσίας του Δημοκρατικού νέου προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο διευθυντής του εθνικού ινστιτούτου λοιμωδών νόσων έκανε την επιστροφή του στην αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου.

Συχνά παρών σε αυτή για να απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων το πρώτο διάστημα μετά την εκδήλωση της πανδημίας στην αμερικανική επικράτεια, τέθηκε στο περιθώριο τους τελευταίους μήνες από την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου τέως προέδρου. "Πάντα ήμουν ειλικρινής κι αυτό μερικές φορές δημιουργούσε προβλήματα", εξήγησε.

#Fauci welcomes 'liberating feeling' of working under #Biden after #Trump admin pic.twitter.com/PSegkD7gzA