Στις 13 Νοεμβρίου μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων στο Συριακό. Τη συνάντηση ανακοίνωσε μέσω twitter ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι βολικά ξεχνούν ότι η Τουρκία είναι ένας μεγάλος εμπορικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πραγματικότητα φτιάχνουν το χαλύβδινο δομικό πλαίσιο για τα F-35 μαχητικά τζετ. Ήταν επίσης καλοί στη συνεργασία, βοηθώντας με να σώσω πολλές ζωές στην επαρχία Ιντλίμπ, και να επιστρέψουν σε καλή υγεία, μετά από αίτημά μου, τον πάστορα Μπράνσον που είχε ακόμη πολλά χρόνια κάθειρξης. Επίσης, θυμηθείτε, και είναι σημαντικό, ότι η Τουρκία είναι σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ με καλή υπόληψη. (σ.σ ο Ερντογάν) Έρχεται στις ΗΠΑ ως φιλόξενούμενός μου στις 13 Νοεμβρίου» αναφέρει χαρακτηριστικά ο αμερικανός πρόεδρος.



Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε στο tweet του το hashtag «σταματήστες τους ατελείωτους πόλεμους».

Με τη στάση του, ο πρόεδρος δείχνει να αψηφά το κύμα έντονων αντιδράσεων, και εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, για την απόφασή του να αποσυρθούν οι ΗΠΑ από τη Βορειοανατολική Συρία, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη των συμμάχων τους Κούρδων στο έλεος των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων.

