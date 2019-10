Στις 13 Νοεμβρίου μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων στο Συριακό μετά από πρόσκληση του αμερικανού προέδρου. Τη συνάντηση ανακοίνωσε μέσω twitter ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι βολικά ξεχνούν ότι η Τουρκία είναι ένας μεγάλος εμπορικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πραγματικότητα φτιάχνουν το χαλύβδινο δομικό πλαίσιο για τα F-35 μαχητικά τζετ. Ήταν επίσης καλοί στη συνεργασία, βοηθώντας με να σώσω πολλές ζωές στην επαρχία Ιντλίμπ, και να επιστρέψουν σε καλή υγεία, μετά από αίτημά μου, τον πάστορα Μπράνσον που είχε ακόμη πολλά χρόνια κάθειρξης. Επίσης, θυμηθείτε, και είναι σημαντικό, ότι η Τουρκία είναι σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ με καλή υπόληψη. (σ.σ ο Ερντογάν) Έρχεται στις ΗΠΑ ως φιλόξενούμενός μου στις 13 Νοεμβρίου» αναφέρει χαρακτηριστικά ο αμερικανός πρόεδρος.



«Μπορεί να βρισκόμαστε στη διαδικασία της αποχώρησης από τη Συρία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε εγκαταλείψει τους Κούρδους, οι οποίοι είναι ξεχωριστοί άνθρωποι και υπέροχοι μαχητές. Ομοίως, η σχέση μας με την Τουρκία, έναν εταίρο στο ΝΑΤΟ και εμπορικό εταίρο, είναι πολύ καλή. Η Τουρκία έχει ήδη ένα μεγάλο κουρδικό πληθυσμό και αντιλαμβάνεται απόλυτα ότι, ενώ είχαμε μόνο 50 στρατιώτες που παρέμεναν σε αυτό το τμήμα της Συρίας και έχουν αποχωρήσει, οποιαδήποτε μη επιβαλλόμενη ή περιττή μάχη από την Τουρκία θα είναι καταστροφική για την οικονομία τους και για το πολύ εύθραυστο νόμισμά τους. Βοηθούμε τους κούρδους οικονομικά / όπλα!» πρόσθεσε λίγο αργότερα.



Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε στο tweet του το hashtag «σταματήστε τους ατελείωτους πόλεμους».

Με τη στάση του, ο αμερικανός πρόεδρος δείχνει να αψηφά το κύμα έντονων αντιδράσεων, και εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, για την απόφασή του να αποσυρθούν οι ΗΠΑ από τη Βορειοανατολική Συρία, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη των συμμάχων τους Κούρδων στο έλεος των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων.

H Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «αναθεωρήσει την επικίνδυνη απόφαση του», ενώ ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ εξέφρασε την ανησυχία ότι η εσπευσμένη απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων μπορεί να οδηγήσει στην επανεμφάνιση της λεγόμενης τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στην περιοχή.

