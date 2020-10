Στην ακύρωση των στρατιωτικών ασκήσεων με πραγματικά πυρά στην ανατολική Μεσόγειο στις 27 και 28 Οκτωβρίου προχώρησε η Τουρκία το μεσημέρι της Δευτέρας (26/10).

«Η Τουρκία ακυρώνει τη Navtex που εκδόθηκε για προγραμματισμένες στρατιωτικές ασκήσεις πυροβολισμού στη Μεσόγειο, ως χειρονομία καλής θέλησης, λένε πηγές ασφαλείας», σύμφωνα με το πρακτορείο Ειδήσεων Αnadolu.

#BREAKING Turkey cancels Navtex issued for planned military shooting drills in Mediterranean, as gesture of goodwill, say security sources