Αστυνομικοί στο Αμβούργο έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον διαδηλωτών και ετοιμάζονται να αναπτύξουν εκτοξευτήρες νερού, καθώς ορισμένες από τις αντιρατσιστικές συγκεντρώσεις στην πόλη πήραν άσχημη τροπή.

Σε ανάρτηση στο Twitter η αστυνομία αναφέρει ότι αρκετές εκατοντάδες «κουκουλοφόροι και επιθετικοί» διαδηλωτές ασκούν πίεση στους αστυνομικούς στο κέντρο της πόλης, προσθέτοντας:

«Αναγκαστήκαμε ήδη να χρησιμοποιήσουμε σπρέι πιπεριού. Με κάθε σεβασμό στα συναισθήματα: οι επιθέσεις εναντίον αξιωματικών της αστυνομίας είναι απαράδεκτες!».

Σε άλλο, κοντινό σημείο, περίπου 350 άνθρωποι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση. «Την θεωρούμε μη εγκεκριμένη (σ.σ. τη συγκέντρωση) και τους καλούμε από τα μεγάφωνα να φύγουν», προστίθεται στην ανακοίνωση αυτή.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε.

Happening Now : Water canon deployed against black lives matter George Floyd protesters in #Hamburg , Germany#Wasserwerferpic.twitter.com/7OgtBMlsUD