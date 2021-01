Δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ο Ντόναλντ Τραμπ όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter.

«Για όλους εσάς που ρωτάτε, δεν θα παραβρεθώ στην ορκωμοσία στις 20 Ιανουαρίου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αν και δεν προκαλεί εντύπωση, η εν λόγω απόφαση είναι διαμετρικά αντίθετη με τις τελευταίες του δηλώσεις πως θα διασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση εξουσίας.



To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.