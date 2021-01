Έπειτα από τέσσερα χρόνια Τραμπικής ενημέρωσης τα αμερικανικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχεδόν… αποθέωσαν την Τζεν Ψάκι την ελληνικής καταγωγής εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου στην πρώτη ενημέρωσή της στους δημοσιογράφους!



Χαρακτηριστικό ήταν το δημοσίευμα του ιστότοπου VOX. «Όχι ξεσπάσματα»: Η πρώτη ενημέρωση της Ψάκι ως εκπρόσωπος του Μπάιντεν ήταν πνοή φρέσκου αέρα σχολιάζει o ιστότοπος. «Αναζωογονητικά... βαρετή» χαρακτήρισε επίσης την ενημέρωσή της το σάιτ.



Εν αντιθέσει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν ο τέως πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι υψηλόβαθμοι συνεργάτες του τα, όπως τα χαρακτήριζαν, «μέσα ενημέρωσης των fake news», η Ψάκι δεσμεύτηκε σε μια επαγγελματική, πολιτισμένη ανταλλαγή απόψεων μαζί τους.

we've had no insults yet. no meltdowns. no smears of the "fake news." pic.twitter.com/KfpwCgAwsA

«Δεν υπήρξαν θυμωμένες εκρήξεις. Δεν υπήρξαν προσβολές. Δεν προωθήθηκαν θεωρίες συνωμοσίας από το αναλόγιο της αίθουσας ενημέρωσης. Απλώς ευγενικές, αν και σε μεγάλο βαθμό όχι άξιες λόγου, ανταπαντήσεις με δημοσιογράφους. Το ότι η Ψάκι δεν έφερε πολλά νέα για τις πολιτικές (Μπάιντεν) είναι κατανοητό, δεδομένου ότι μόλις ξεκίνησε στη δουλειά της. Αυτό που ήταν σημαντικό, ωστόσο, είναι η προσέγγιση που υιοθέτησε στους δημοσιογράφους.

«Έχω βαθύ σεβασμό για το ρόλο ενός ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου στη δημοκρατία μας, και για το ρόλο που παίζετε όλοι», είπε η ελληνοαμερικανίδα αξιωματούχος, η οποία ήταν εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στα χρόνια του Ομπάμα, απαντώντας στην πρώτη ερώτηση που της υποβλήθηκε. «Όπως ανέφερα νωρίτερα, θα υπάρχουν στιγμές στις οποίες θα διαφωνούμε και σίγουρα θα υπάρχουν μέρες στις οποίες θα διαφωνούμε ακόμη ίσως και για εκτεταμένο μέρος των ενημερώσεων», σημείωσε.

«Ωστόσο έχουμε έναν κοινό σκοπό, ο οποίος είναι να μοιραζόμαστε ακριβείς πληροφορίες με τον αμερικανικό λαό» ανέφερε η Ψάκι. Ο Μπάιντεν σχεδιάζει να «επαναφέρει την διαφάνεια και την αλήθεια στην κυβέρνηση για να μοιράζεται την αλήθεια, ακόμη κι όταν αυτή είναι σκληρή για να την ακούσουμε» πρόσθεσε.

Η Ψάκι διευκρίνισε πως προγραμματίζει να γίνονται τακτικές ενημερώσεις των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο τις καθημερινές και να καλούνται επίσης αξιωματούχοι του τομέα της υγείας για να εξηγούν τις προσπάθειες που γίνονται για να τεθεί υπό έλεγχο η επιδημία του κορωνοϊού στη χώρα.

With Sean Spicer back in the news today, a flashback to the moment when it became clear that the Trump administration was going to be the stuff of dystopian novels pic.twitter.com/in80iC7OQ1