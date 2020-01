Μια ομάδα εργαζομένων της Amazon καταγγέλει ότι η διοίκηση απειλεί να απολύσει ορισμένους από αυτούς, επειδή εκφράζονται ανοιχτά για περιβαλλοντικά ζητήματα ζητώντας από την εταιρεία να αναλάβει δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.

Οι υπάλληλοι της Amazon για την Κλιματική Δικαιοσύνη είπαν ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας δέχτηκαν συστάσεις και απειλές επειδή παραβίασαν την πολιτική της.

Το περιστατικό προέκυψε όταν οι υπάλληλοι ζήτησαν από τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου να εντείνει τη δράση της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η εταιρεία είπε ότι η πολιτική της όσον αφορά στα δημόσια σχόλια των εργαζομένων δεν είναι καινούρια και αφορά το σύνολο του προσωπικού της.

Σε μια ανάρτηση στο Twitter, οι εργαζόμενοι έγραψαν ότι το νομικό τμήμα και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της Amazon επικοινώνησε μαζί τους και τους «ανέκρινε» για τα σχόλια που είχαν κάνει δημοσίως. Έπειτα, κάποιοι από τους υπαλλήλους έλαβαν email που τους απειλούσε με παραίτηση «αν συνέχιζαν να μιλούν για την επιχείρηση».

We must be able to speak up. Here is our press response to Amazon’s intimidation tactics. 3/ pic.twitter.com/7DqhCw09Yf