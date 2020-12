Εκατοντάδες πολίτες αψήφησαν τη βροχή και την κυβερνητική απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 10 ατόμων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, στην Αλβανία, ζητώντας την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών της χώρας, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός 25χρονου άνδρα από την αστυνομία.

I call on law enforcement agencies and other state authorities to respond immediately to the need of the whole society for justice, through a fast, complete, independent, objective and transparent investigation into the serious event of the murder of the citizen Klodian Rasha. pic.twitter.com/NYv7AfY9ia