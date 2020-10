Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ προειδοποίησε την Κυριακή την Αρμενία με «κατάλληλα αντίποινα» ισχυριζόμενος ότι οικισμοί της χώρας του δέχθηκαν πυραυλική επίθεση από το Γερεβάν παρά την εκεχειρία.



«Η αρμενική πλευρά στοχεύει στην ανάκτηση των ‘’απελευθερωμένων περιοχών’’. Η πολιτική-στρατιωτική ηγεσία της Αρμενίας φέρει ευθύνη για τα εγκλήματα που διαπράττονται. Η πλευρά του Αζερμπαϊτζάν θα δώσει τα κατάλληλα αντίποινα!» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter ο Αλίγιεφ.



Ο Αζέρος πρόεδρος χαρακτήρισε την επίθεση ως «έγκλημα πολέμου», και «βαριά παραβίαση» των Συμβάσεων της Γενεύης.



Σύμφωνα με το Μπακού, κατά την αρμενική επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων γυναικών, και τραυματίστηκαν 34.



«Αποτελεί έλλειψη σεβασμού στις διαπραγματεύσεις υπό τη μεσολάβηση της Ρωσίας και μια άλλη ενσάρκωση του αρμενικού φασισμού. Αυτές οι φρικτές ενέργειες δεν μπορούν ποτέ να πλήξουν τη βούληση του λαού του Αζερμπαϊτζάν!» πρόσθεσε ο Αλίγιεφ.

«Αυτή η πυραυλική επίθεση εξαπολύθηκε από την περιοχή Βαρντενίς της Αρμενίας. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, 41 Αζέροι σκοτώθηκαν και πάνω από 200 άτομα τραυματίστηκαν» πρόσθεσε.

