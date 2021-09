Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν χθες από σύγκρουση ενός επιβατικού λεωφορείου με ένα φορτηγό στη βορειοδυτική Αλγερία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην τοποθεσία Ουέντ Χεμπάζα στην επαρχία Νάαμα (650 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αλγέρι), ανέφερε η Πολιτική Οροστασία σε ανακοίνωσή της που ανήρτησε στη σελίδα της στο Facebook. Το λεωφορείο εκτελούσε τη διαδρομή μεταξύ των πόλεων Σίντι Μπελ Αμπές και Μπουσεμγκούν.

Ένα βίντεο που μεταδόθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης δείχνει το λεωφορείο του οποίου το μπροστινό μέρος είχε καταστραφεί εντελώς, ενώ η καρότσα του φορτηγού που ανετράπη είχε πέσει στο οδόστρωμα.

Οι οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ένα τοπικό νοσοκομείο.

Η εθνική χωροφυλακή ξεκίνησε έρευνα για να καθορίσει τα αίτια του δυστυχήματος, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων APS.

Ο πρόεδρος Αμπντελματζίντ Τεμπούν εξέφρασε «τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες» των θυμάτων και «τις ευχές του στους τραυματίες για ταχεία ανάρρωση».

Alerte🇩🇿🇩🇿 عاجل

12 Septembre:

Carnage routier à Naâma:

18 morts et plusieurs blessés dans un horrible accident de route survenu sur la RN06 entre les villes d'El Biod et Mecheria.

Le drame est survenu après une forte collision entre un camion et un bus.

Allah Yarhamhoum. pic.twitter.com/c6MucBuANs