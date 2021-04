Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters όρισε μια από τις διακεκριμένες δημοσιογράφους του, την Ιταλίδα Αλεσάντρα Γκαλόνι, επόμενη διευθύντριά του. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου στην 170ετή ιστορία του.

Γεννημένη στην Ρώμη, η 47χρονη Γκαλόνι θα αντικαταστήσει τον Στίβεν Άντλερ, ο οποίος αυτό το μήνα συνταξιοδοτείται έχοντας διατελέσει διευθυντής του πρακτορείου την τελευταία δεκαετία.

Κατά την περίοδο που ο Άντλερ ήταν επικεφαλής, το Reuters τιμήθηκε με εκατοντάδες δημοσιογραφικά βραβεία, μεταξύ των οποίων και με επτά βραβεία Πούλιτζερ, που είναι η υψηλότερη δημοσιογραφική διάκριση.

Η Γκαλόνι μιλάει τέσσερις ξένες γλώσσες και έχει μεγάλη εμπειρία στο οικονομικό και πολιτικό ρεπορτάζ, το οποίο κάλυπτε για το Reuters και παλαιότερα για την εφημερίδα Wall Street Journal.

