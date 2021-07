Η περιπέτεια του άντρα, που θυμίζει σενάριo χολυγουντιανής ταινίας, έλαβε τέλος όταν άντρες της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ διέκριναν ένα μήνυμα SOS που είχε γράψει σε μια στέγη και τον είδαν να κουνάει τα χέρια του στον αέρα ζητώντας βοήθεια.

Ο άντρας τους είπε ότι δέχθηκε επίθεση από μια αρκούδα και δεν είχε κοιμηθεί για μέρες αφού εκείνη τον...επισκεπτόταν τακτικά στο κατάλυμά του. Βρέθηκε με μώλωπες στο στήθος και με τραυματισμένο πόδι το οποίο είχε δέσει με επίδεσμο.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου περνούσε τυχαία εκείνη την ώρα από το σημείο και άλλαξε πορεία για να αποφύγει κάποια σύννεφα. Εντόπισαν το μήνυμα του άντρα και διέκριναν αυτόν έξω από την καλύβα του να κουνάει μια λευκή σημαία.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο άντρας είχε στην κατοχή του όπλο, του οποίου όμως οι σφαίρες έιχαν εξαντληθεί, ενώ η πόρτα του καταλύματος του είχε σχεδόν διαλυθεί.

«Κάποια στιγμή, η αρκούδα τον είχε σύρει κάτω στο ποτάμι» δήλωσε στην εφημερίδα ο υπολοχαγός διοικητής Τζάρεντ Καρμπάγκαλ. «Είχε ένα πιστόλι. Είπε ότι η αρκούδα επέστρεφε κάθε βράδυ και δεν είχε κοιμηθεί για μερικές μέρες.»

Ο άντρας διατηρεί την ανωνυμία του , αλλά οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ηλικία του είναι γύρω στα 60 και είχε αναφερθεί ότι βρέθηκε εκεί καθώς ήταν μόνος του σε μια βάση εξόρυξης περίπου 40 μίλια μακριά από την απομονωμένη πόλη Νομ..

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ τον μετέφερε σε νοσοκομείο για να αναρρώσει.

