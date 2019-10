Ο πρωθυπουργός Τζόνσον δηλώνει στους βουλευτές ότι δεν θα διαπραγματευτεί με την ΕΕ την καθυστέρηση του Brexit. Ωστόσο σε τηλεφωνική επικοινωνία Τζόνσον-Τουσκ ο βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι το αίτημα για παράταση θα σταλεί σήμερα στις Βρυξέλλες.

Η περαιτέρω καθυστέρηση του Brexit δεν αποτελεί λύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να απορρίψει το αίτημα της Βουλής των Κοινοτήτων για νέα αναβολή, υποστηρίζει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον σε επιστολή του προς τους βουλευτές.

"Δεν θα διαπραγματευτώ μια καθυστέρηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση" αναφέρει ο Τζόνσον σε αυτήν την επιστολή, σύμφωνα με το Sky News. "Θα πω στην ΕΕ ό,τι λέω στον βρετανικό λαό κατά τις 88 ημέρες μου ως πρωθυπουργός: ότι η περαιτέρω καθυστέρηση δεν είναι λύση", προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Τζόνσον "είναι πολύ πιθανόν οι φίλοι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να απορρίψουν το αίτημα του κοινοβουλίου για περαιτέρω καθυστέρηση (ή να μην λάβουν μια απόφαση γρήγορα)".

Την ίδια ώρα ωστόσο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ανέφερε ότι μίλησε με τον Τζόνσον και τώρα περιμένει την επιστολή του με την οποία θα αιτηθεί την εκ νέου αναβολή του Brexit.

"Περιμένω την επιστολή" έγραψε στο Twitter ο Τουσκ. "Μόλις μίλησα με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον για την κατάσταση μετά την ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων", πρόσθεσε.

Παράλληλα ευρωπαίος αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ότι το αίτημα για παράταση του Brexit θα σταλεί απόψε. Αφού παραλάβει την επιστολή "ο Τουσκ θα ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις με τους ηγέτες της ΕΕ για το πώς θα αντιδράσουν. Αυτό μπορεί να πάρει μερικές ημέρες", πρόσθεσε.

Waiting for the letter.

I just talked to PM @BorisJohnson about the situation after the vote in the House of Commons.