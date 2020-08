Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε σήμερα κατά της συντονίστριάς του στη μάχη εναντίον της Covid-19, της γιατρού Ντέμπορα Μπερξ, την οποία κατηγορεί ότι υπέκυψε στην πίεση των αντιπολιτευόμενων Δημοκρατικών και εμφανίζεται υπερβολικά απαισιόδοξη για την εξέλιξη της πανδημίας.

Η Μπερξ δήλωσε χθες στο CNN ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εισέλθει σε μια "νέα φάση" της υγειονομικής κρίσης κι ότι οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών της χώρας δεν βρίσκονται στο απυρόβλητο.

«Η Ντέμπορα τσίμπησε και μας επιτέθηκε. Αξιοθρήνητο!», έγραψε στο Twitter o Ντόναλντ Τραμπ.

So Crazy Nancy Pelosi said horrible things about Dr. Deborah Birx, going after her because she was too positive on the very good job we are doing on combatting the China Virus, including Vaccines & Therapeutics. In order to counter Nancy, Deborah took the bait & hit us. Pathetic!