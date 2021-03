Μπορεί να χρειαστούν ημέρες ή και εβδομάδες ώστε να αποκολληθεί από τη διώρυγα του Σουέζ το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων των 224.000 τόνων που προσάραξε την Τετάρτη κλείνοντας μια από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.

«Για την απομάκρυνση του σκάφους μπορεί να χρειαστούν ημέρες έως εβδομάδες, “ανάλογα με το τι θα συναντήσουμε”», δηλώνει ο Πίτερ Μπερντόβσκι, CEO της Boskalis, μιας εταιρίας που είναι θυγατρική της SMIT που έχει αναλάβει να αποκολλήσει το πλοίο.

Ο Μπερντόβσκι δήλωσε σε ολλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι δεν είναι δυνατόν να αποκολληθεί το πλοίο ενώ διατηρεί το φορτίο του.

«Το πλοίο με το βάρος που έχει τώρα, είναι αδύνατον να ρυμουλκηθεί», «αυτό ξεχάστε το», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Συγγνώμη» από την ιαπωνική ιδιοκτήτρια

Η ιαπωνική εταιρία Shoei Kisen Kaisha στην οποία ανήκει το Ever Given Ever Given, ζήτησε συγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε το πλοίο της στο παγκόσμιο εμπόριο.

Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι η αποκόλλησή του αποδεικνύεται «εξαιρετικά δύσκολη» και διαβεβαιώνει πως εργάζεται σκληρά για να επιλυθεί το πρόβλημα.

«Κυκλοφοριακό» στη διώρυγα του Σουέζ

Αρκετές δεκάδες πλοία, ανάμεσά τους και άλλα ογκώδη πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τάνκερ με πετρέλαιο και φυσικό αέριο βρίσκονται και στις δύο πλευρές της διώρυγας δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες κυκλοφοριακές συμφορήσεις που έχουν συμβεί εδώ και χρόνια. Τουλάχιστον 150 πλοία βρίσκονται σε αναμονή για να διασχίσουν τη διώρυγα.

Περίπου το 30% των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διέρχεται από τα 193 χιλιόμετρα της Διώρυγας του Σουέζ καθημερινά. Ορισμένες ναυτιλιακές εταιρίες ενδέχεται να αναγκαστούν να αλλάξουν δρομολόγιο και να διέλθουν από το νότιο άκρο της Αφρικής, κάτι που θα μεγαλώσει κατά εβδομάδες τον χρόνο διάρκειας του ταξιδιού.

Με πληροφορίες από το CNN και το BBC.



Πηγή: skai.gr