Η εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι ένας άνδρας ανατινάχθηκε μετά την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε σε συναγωγή στο κέντρο της Βιέννης, με την εφημερίδα να κάνει λόγο για πολλούς νεκρούς από την επίθεση. Για πολλούς τρομοκράτες που πραγματοποιούν επιθέσεις στη Βιέννη έκανε λόγο ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας το βράδυ της Δευτέρας και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Με tweet η αστυνομία ανέφερε πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας από την ανταλλαγή πυρών. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επτά νεκρούς και αρκετούς δράστες, ο ένας εκ των οποίων φέρεται να ανατινάχτηκε φορώντας γιλέκο αυτοκτονίας.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία. Νωρίτερα υπήρξαν πληροφορίες για και για περιπτώσεις ομηρίας σε εστιατόρια της Βιέννης. Ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών δεν επιβεβαίωσε τις αναφορές περί ομηρίας σε εστιατόρια.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας επείγουσας ιατρικής βοήθειας δήλωσε αργά το βράδυ ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν σε ανταλλαγές πυρών που ακολούθησαν μια ένοπλη επίθεση σε συναγωγή στην Βιέννη. Η εφημερίδα Kronen Zeitung τόνισε πως ο νεκρός είναι αστυνομικός.

Η αυστριακή τηλεόραση μετέδωσε πως έως και επτά δράστες μπορεί να παραμένουν ασύλληπτοι μετά την επίθεση σε συναγωγή στο κέντρο της Βιέννης. Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νέχαμερ χαρακτήρισε τρομοκρατική την επίθεση δηλώνοντας πως σε αυτήν εμπλέκονται πολλοί δράστες.

Ο Νέχαμερ ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πιθανώς νεκροί. "Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες, δυστυχώς, υπήρχαν και αρκετοί τραυματίες, πιθανώς και νεκροί. Οι εγκληματίες χρησιμοποίησαν μακρύκαννα όπλα, οπότε αποτελούν μεγάλη απειλή", δήλωσε ο Νέχαμερ αργά το βράδυ στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF 1.

Ο υπουργός προέτρεψε τους κατοίκους της Βιέννης να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν ανοιχτούς χώρους στην πόλη. Ο υπουργός δεν επιβεβαίωσε αναφορές για μια ομηρία σε εστιατόριο.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, να μην διαδίδουν φήμες και να παραδώσουν τυχόν βίντεο από την επίθεση για να την βοηθήσουν

Η αυστριακή αστυνομία κάλεσε τους πολίτες της Βιέννης να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τους δημόσιους χώρους, καθώς είναι σε εξέλιξη η επιχείρησή της στην καρδιά της πόλης, στην Ίνερε Στατ.

Με αναρτήσεις της στο Twitter η αστυνομία ζήτησε να μην διατυπώνονται «φήμες, κατηγορίες, εικασίες», ούτε να ανακοινώνονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για θύματα. «Αυτό δεν βοηθά καθόλου», τόνισε.

Με άλλο μήνυμα, που αναρτήθηκε σε πολλές γλώσσες, οι αστυνομικές αρχές ζήτησαν από όποιους πολίτες έχουν βίντεο από τα γεγονότα να μην τα ανεβάζουν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης αλλά να τα δώσουν στην αστυνομία ώστε να την βοηθήσουν στο έργο τους.

Τα δημόσια μέσα μεταφοράς της πόλης δεν σταματούν πλέον στην Ίνερε Στατ, μέχρι νεωτέρας.

Σε έξι διαφορετικά σημεία της πόλης βρίσκεται σε εξέλιξη η επίθεση στην Βιέννη

Έξι διαφορετικές τοποθεσίες της πόλης της Βιέννης που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τον δρόμο όπου στεγάζεται η κεντρική συναγωγή της Αυστρίας, στοχοθετήθηκαν στην επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ORF επικαλούμενο την αστυνομία.

Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA ανέφερε πως ένας ύποπτος και ένας περιστατικός σκοτώθηκαν από πυρά.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως ο ίδιος μαζί με τον καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς βρίσκεται σε κέντρο διαχείρισης κρίσεων για την αντιμετώπιση των ένοπλων επιθέσεων.

Τουλάχιστον 15 τραυματίες από την ένοπλη επίθεση

Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε απόψε στη Βιέννη και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της πόλης. Οι επτά από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι ORF.

Σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο APA, ο Ερυθρός Σταυρός κινητοποίησε δέκα ασθενοφόρα και άλλα πέντε ιατρικά οχήματα έκτακτης ανάγκης.

#Eilt #Aktuell läuft ein größerer Polizeiieinsatz in der #InnerenStadt. Wir sind verstärkt mit unseren Kräften vor Ort. Genauere Umstände werden derzeit erhoben. Sobald wir näheres haben, erfahren Sie es hier. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

«Πυροβολισμοί στην περιοχή του κέντρου της πόλης - υπάρχουν τραυματίες - ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ από όλους τους δημόσιους χώρους και τις δημόσιες συγκοινωνίες», ανέφερε η αστυνομία στο Twitter.

Το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24, επικαλούμενο την αστυνομία, έκανε λόγο για τουλάχιστον 7 νεκρούς από την επίθεση.

Η Kronen Zeitung έγραψε νωρίτερα ότι ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στη συναγωγή αυτοκτόνησε, πυροδοτώντας τον εκρηκτικό μηχανισμό που έφερε πάνω του.

Μέσα ενημέρωσης τόνισαν πως ενδέχεται να υπάρχουν συνεργοί του δράστη που παραμένουν ασύλληπτοι.

Σύμφωνα με το ΟΕ24, περίπου 50 πυροβολισμοί ερίφθηκαν στην μέση του δρόμου κοντά στη συναγωγή. Τα πυρά προήλθαν από πολυβόλο όπλο.

Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών, ανέφερε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά στην ανταλλαγή πυρών.

Multiple individuals been arrested by #Vienna police

Not sure if they are part of the terrorist group pic.twitter.com/OEr2qOXehd — ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 (@MarioLeb79) November 2, 2020

Η εφημερίδα Falter, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών, έκανε λόγο για έναν νεκρό.

Ο επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας της Αυστρίας με tweet του τόνισε πως δεν είναι ξεκάθαρο αν η συναγωγή της Βιέννης ή τα γειτονικά γραφεία ήταν στόχος της ένοπλης επίθεσης, λέγοντας πως ήταν κλειστά την ώρα του συμβάντος.

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητας στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και κοινοποίησε η εφημερίδα, δείχνει την αστυνομία σε δράση και ακούγονται επίσης πυροβολισμοί.

A policeman was shot live on camera after confronting the Terrorist in #Vienna pic.twitter.com/CR4PEpRxFM — ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 (@MarioLeb79) November 2, 2020

"Για τρομοκρατική επίθεση" που διαπράχθηκε από πολλούς δράστες κάνει λόγο ο υπουργός Εσωτερικών

Η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σήμερα βράδυ στο κέντρο της Βιέννης πιστεύεται ότι είναι μια τρομοκρατική επίθεση, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νέχαμερ στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF.

Ο Νέχαμερ ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πιθανώς νεκροί. Η επίθεση, τόνισε ο υπουργός, φέρεται να διαπράχθηκε από πολλούς δράστες.

Το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24 μετέδωσε πως παράλληλα με την επίθεση, δράστες κρατούν ομήρους σε ένα εστιατόριο σε μια άλλη περιοχή στην πόλη.

Breaking: Eyewitnesses say that at least 50 shots were fired during attack in Central Vienna. There is a massive ambulance presence at the scene. pic.twitter.com/wBv0g4HKq0 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020

HAPPENING NOW: Hunt for MULTIPLE armed suspects in #Vienna after mass shooting, reports of one of the shooters blowing themselves up with an explosive device. #Austria pic.twitter.com/MLAX0S0P4c — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) November 2, 2020

