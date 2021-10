Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο Κάιρο και άλλες πόλεις της Αιγύπτου στις 08:35 ώρα Ελλάδος σήμερα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Reuters και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αλεξάνδρεια στα παράλια της Μεσογείου και το Ασιούτ στην Άνω Αίγυπτο είναι μεταξύ των πόλεων κάτοικοι των οποίων αναφέρουν πως τα σπίτια τους και κτίρια ταρακουνήθηκαν από το σεισμό.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες από τις αρχές για θύματα.

USGS reports a magnitude 6 earthquake in the Eastern Mediterranean and it was reportedly felt in #Lebanon , #Egypt and #Israel . https://t.co/03bNDesbBE pic.twitter.com/n1HY1VMTjx

⭕️👆:

A video captures the moment when M6.4 #earthquake struck near #Greece and was felt in places throughout the eastern #Mediterranean such as #Cyprus, #Lebanon, Occupied #Palestine and #Egypt.https://t.co/okFFPJNDTt