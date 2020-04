Εντυπωσιακές αναπαραστάσεις έκρυβε η σαρκοφάγος μούμιας που είχε παραμείνει σφραγισμένη για περισσότερα από 100 χρόνια στην Αίγυπτο.

Σκωτσέζοι αρχαιολόγοι παρατήρησαν την περίτεχνη διακόσμηση της σαρκοφάγου, η οποία αποτελεί από μόνη της ένα έργο τέχνης κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο εσωτερικό της.

