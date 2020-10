تشرفنا اليوم بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي لتفقد الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة. آبار دفن جديدة بها عشرات من التوابيت الملونة المغلقة منذ اكثر من ٢٠٠٠ سنة تم اكتشافها.... سوف نعلن عن تفاصيل الكشف قريبا ... Honored to have our PM HE Dr Mostafa Madbouly visit today our new discovery in Saqqara. More burial shafts that contain dozens of colored coffins sealed since ancient times are discovered. We will announce the details of this discovery soon...

