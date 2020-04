Αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας αντάλλαξαν πυρά με μια «τρομοκρατική οργάνωση» κοντά στο κέντρο του Καΐρου, μετέδωσε σήμερα το βράδυ η κρατική τηλεόραση.

Η ανταλλαγή πυρών έγινε στην συνοικία αλ Αμιγίρα και ζητήθηκε από τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους.

Δεν δόθηκαν άμεσα περαιτέρω λεπτομέρειες.

