Μέσα στους πρώτους μήνες του 2020, ανοίγει για πρώτη φορά μία από τις παλαιότερες πυραμίδες της Αιγύπτου στη νεκρόπολη της Σακκάρα, η κλιμακωτή Πυραμίδα Ζοζέρ, μετά την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων Μουστάφα Ουαζίρι.

Η απόφαση αυτή αποβλέπει σε ένα γενικότερο σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων για την προστασία και αναζωογόνηση των ιστορικών τοποθεσιών της Αιγύπτου, γράφει ο αιγυπτιακός τύπος. Ο Ουαζίρι μίλησε για την «παλαιότερη πυραμίδα του κόσμου», όπου τα έργα αποκατάστασης ξεκίνησαν το 2006, σταμάτησαν το 2011 και συνεχίστηκαν το 2013.

Η Σακκάρα αναφέρεται ως τόπος ενταφιασμού από την αρχαιότητα, ακόμα και από την αρχαϊκή περίοδο της πρώτης Δυναστείας. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα γνωστή για την κλιμακωτή πυραμίδα του Ζοζέρ που χρονολογείται από την τρίτη Δυναστεία γύρω στα 2.650 π.Χ.

