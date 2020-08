Οι Τούρκοι συνεχίζουν την προπαγάνδα στο Αιγαίο, θέτοντας εκ νέου θέμα Καστελόριζου. Παράλληλα, κατηγορούν την Ελλάδα ότι δημιουργεί εντάσεις, με τους «μαξιμαλιστικούς της ισχυρισμούς», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ανώτερος αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Cagatay Erciyes και αναπαρήγαγε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε χάρτη που δείχνει τη δραστηριότητα της υπεράκτιας έρευνας του σεισμικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis. Σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσίασε η Άγκυρα, το Oruc Reis κινείται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας της χώρας και στα σύνορα της ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος διπλωμάτης θέτει ευθέως θέμα Καστελόριζου, λέγοντας πως οι αξιώσεις της Ελλάδας έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο. Μέσω του χάρτη, η Άγκυρα προαναγγέλλει έρευνες του Oruc Reis στην περιοχή που οριοθετήθηκε πρόσφατα στη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, σε ελάχιστη απόσταση από την Κάρπαθο.

R/V Oruç Reis launched its off-shore survey activity today in the Turkish Continental Shelf declared to UN.

Greece makes a big fuss over this activity............. pic.twitter.com/LnqHuqGxYA