Στη Λιβύη βρίσκονται υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι όπου και είχαν διαβουλεύσεις με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA), Φαγέζ Μουσταφά αλ-Σαράζ.

Ειδικότερα, στην Τρίπολη βρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο υπουργός Οικονομικών Μπεράτ Αλμπαιράκ και ο αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Χακάν Φιντάν.

Η κυβέρνηση της Τρίπολης ανακοίνωσε ότι ο Σαράτζ συζήτησε με την τουρκική αντιπροσωπεία για τη συνεργασία των δύο μερών σε πολλούς τομείς, όπως το πετρέλαιο, τις επενδύσεις και τις υποδομές, «με βάση τους αδελφικούς δεσμούς μεταξύ των δυο χωρών».

Οι συνομιλίες αφορούσαν επίσης την εφαρμογή ενός μνημονίου ασφαλείας που υπεγράφη πέρυσι μεταξύ της Τουρκίας και της GNA για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της Λιβύης, πρόσθεσε η ανακοίνωση της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσαβούσογλου ήταν προγραμματισμένο να συναντήσει σήμερα Τετάρτη τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, Λουίτζι Ντι Μάιο, ωστόσο ανακοινώθηκε ότι η συνάντησή τους θα γίνει τελικά την προσεχή Παρασκευή. Πηγές ανέφεραν στο liveuamap, ότι η Ρώμη ενημερώθηκε για την αναβολή αυτή σήμερα το πρωί.

Η Hurriyet επισημαίνει ότι οι συναντήσεις αυτές γίνονται ως συνέχεια της υπογραφής των δυο τουρκολυβικών συμφώνων τη στρατιωτική συνεργασία και για ΑΟΖ τον περασμένο Νοέμβριο.

