Πέντε ακόμα άνδρες του τουρκικού στρατού έχασαν τη Δευτέρα τη ζωή τους στη βορειοδυτική επαρχία της Συρίας Ιντλίμπ από πυρά των δυνάμεων του Μπασάρ αλ Άσαντ. Σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, οι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επίθεσης σε στρατιωτικό παρατηρητήριο στην περιοχή Ταφτανάζ.

O επικεφαλής Επικοινωνίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Φαχρετίν Αλτούν δήλωσε στο twitter ότι οι τουρκικές δυνάμεις προχώρησαν σε αντίποινα.

«Μια στυγερή επίθεση συνέβη σήμερα στην Ιντλίμπ, όπου ο στρατός μας υπηρετεί, σύμφωνα με τα δικαιώματά μας βάσει του διεθνούς δικαίου, να τερματίσει τη βία και να μετριάσει την ανθρωπιστική κρίση. Προσεύχομαι για τους γιους μας, που έχασαν τη ζωή τους στην εν λόγω επίθεση, και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες μας» σημείωσε ο υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος.

The Turkish Armed Forces, who tirelessly serve the cause of peace and stability around the world, will continue to crush anyone who dares to target our flag, to reassure our friends, and to strike fear into the hearts of our enemies.