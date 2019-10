Ανυποχώρητη εμφανίζεται η Άγκυρα όσον αφορά τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ λίγες ώρες αφότου η Κύπρος καταδίκασε την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία.

"Το τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο Yavuz θα ξεκινήσει νέο γύρο γεωτρήσεων στην ανατολική Μεσόγειο, νότια της Κύπρου, στις 7 Οκτωβρίου", δήλωσε την Παρασκευή ο Τούρκος αξιωματούχος. Ο Τσαγατάι Ερτσιγές, επικεφαλής της υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών που είναι αρμόδια για την ανατολική Μεσόγειο, υποστήριξε στο Τwitter ότι η περιοχή που θα ξεκινήσει το Yavuz τις νέες γεωτρήσεις είναι εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, και βάσει των αδειών που η τουρκική κυβέρνηση χορήγησε στην Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου και δημοσιεύθηκαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβέρνησης.

Yavuz will launch a new round of offshore drilling operations on 7 October 2019.The drilling area lies within the Turkish CS registered with the UN and in the permit licenses that 🇹🇷 Government granted to TP, which were published in the Turkish Official Gazette in 2012. pic.twitter.com/ugFCBTJZze