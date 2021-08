Περιστατικό με πυροβολισμούς στο Πλίμουθ, στην Αγγλία προκάλεσε πολλά θύματα, μετέδωσε απόψε το δίκτυο SKY NEWS, χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Ο Τζόνι Μέρσερ, τοπικός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος, έγραψε στο Twitter: "Tο περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία, ούτε ο ύποπτος έχει τραπεί σε φυγή στο Πλίμουθ".

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για σοβαρό περιστατικό, πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

🚨 One of the Air Ambulances can be seen departing Keyham, Possibly with a patient on board. Please do not share videos of the victims. #Plymouth pic.twitter.com/sAGsiwFbAY

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν «δυνατούς κρότους» και «πυροβολισμούς».

Οι βρετανικές αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν εντός των σπιτιών τους ακολουθώντας τις συμβουλές της αστυνομίας καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται στο σοβαρό αυτό περιστατικό.

Update: awaiting confirmation of number of victims but this looks like a very grim day for our city and our community.



Please can I ask that you think of the families and our community and not share any images or videos of any of the victims. #keyham