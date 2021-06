Τουλάχιστον έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε από βόμβα στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, χθες Τρίτη το βράδυ, δήλωσε στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών.

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες, έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν. Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αλλάξει», είπε ο Χαμίντ Ροσάν, αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών.

Civilians killed in twin bus explosions in #Kabul : MoI #ArianaNews #Afghanistan https://t.co/uo1zFZYENh pic.twitter.com/TkTetWhSQq

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε κοντά σε στάση λεωφορείου στη Μάστζιντ-ι-Χαλεμπίντ περί τις 19:15 (τοπική ώρα), διευκρίνισε. Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι εδώ η βόμβα πυροδοτήθηκε με τηλεχειρισμό, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Κάτοικοι είπαν σε αφγανικά ΜΜΕ ότι λίγη ώρα μετά την πρώτη, σημειώθηκε και μια δεύτερη έκρηξη στον τομέα.

Looks like a passenger bus was targeted in IED blast in Kabul city. #Afghanistan pic.twitter.com/UL9QJWYU5S