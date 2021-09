«Βόλτες» για τα ΜΜΕ έκαναν οι Ταλιμπάν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ με την ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων χθες 31 Αυγούστου. Οι Ταλιμπάν πανηγυρίζουν για την αποχώρηση των δυτικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, και πολλοί εξ αυτών εμφανίστηκαν με αμερικανικές στρατιωτικές στολές δίπλα σε αεροσκάφη και άλλο εξοπλισμό που άφησαν οι Αμερικανοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επίλεκτες δυνάμεις των ισλαμιστών.

Υποστηρικτές των Ταλιμπάν περιέφεραν χθες Τρίτη φέρετρα καλυμμένα με αμερικανικές και σημαίες του ΝΑΤΟ στην ανατολική πόλη Χοστ, σε μια χλευαστική εικονική κηδεία, στο πλαίσιο των εορτασμών τους σε όλη τη χώρα μετά την αποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών στρατιωτών.

Ο Τζο Μπάιντεν υπερασπίστηκε πάντως την απόφασή του για αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε άλλες επιλογές από «στρατιωτική αποχώρηση ή κλιμάκωση» στον μακροβιότερο πόλεμο στην ιστορία των ΗΠΑ, μετά τη συμφωνία που είχε εγκρίνει ο προκάτοχός του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ταλιμπάν.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το 90% των Αμερικανών που επιθυμούσε να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν μπόρεσε και το έκανε, υπογραμμίζοντας πως η Ουάσινγκτον παραμένει δεσμευμένη να βοηθήσει τους εναπομείναντες 100 έως 200 Αμερικανούς υπηκόους που είχαν κάποια πρόθεση να εγκαταλείψουν την χώρα.

#Taliban in pick-up trucks scout #Kabul airport following #US departure from #Afghanistan



Credit: @SJNA.NEWS https://t.co/f78xhpKqc4 pic.twitter.com/tik3KJ6EPK