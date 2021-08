Δραματικές στιγμές ζουν τις τελευταίες ώρες οι πολίτες του Αφγανιστάν, με εκατοντάδες εξ αυτών να συρρέουν στo αεροδρόμιo της Καμπούλ προκειμένου να επιβιβαστούν σε κάποιο αεροπλάνο και να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter το πρακτορείο Asvaka και φέρεται να δείχνει ανθρώπους να πέφτουν στο κενό από ένα αεροπλάνο που αναχωρεί από την αφγανική πρωτεύουσα. Το πρακτορείο κάνει λόγο για δύο άτομα που πέφτουν από το αεροσκάφος καθώς αυτό ανυψώνεται, ωστόσο η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, τρία άτομα σκοτώθηκαν από πυρά στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου της Καμπούλ. Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες που υποστηρίζουν ότι είδαν αιματοβαμμένα σώματα να κείτονται στο έδαφος.

Το ρεπορτάζ δεν προσδιορίζει από πού προήλθαν οι πυροβολισμοί, με τους αξιωματούχους της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ να μην προβαίνουν σε κάποιο σχόλιο.

Μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πυροβόλησαν στον αέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ για να απωθήσουν εκατοντάδες πολίτες που έτρεχαν πάνω στο ταρμάκ του διαδρόμου αποπροσγειώσεων, επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Το πλήθος ήταν εκτός ελέγχου», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, προσθέτοντας πως οι Αμερικανοί Πεζοναύτες στους οποίους έχει ανατεθεί η φρούρηση του αεροδρομίου «πυροβόλησαν μόνο για να αποτρέψουν το χάος», καθώς ορισμένοι από τους Αφγανούς πολίτες προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj