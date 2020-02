Σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει τον λιθοβολισμό μιας Αφγανής γυναίκας.

Τα πλάνα, που δημοσιεύει η Daily Mail, δείχνουν τη γυναίκα να προσπαθεί να κρυφτεί μέσα σε μια τρύπα στο χώμα και να ουρλιάζει την ώρα που το εξαγριωμένο πλήθος της πετάει πέτρες και φωνάζει «χτυπήστε τη» και «Αλλάχου Ακμπάρ».

Ακτιβιστικές οργανώσεις και ο εκπρόσωπος του προέδρου του Αφγανιστάν, Ασράφ Γκάνι κατηγόρησαν για τη δολοφονία δια λιθοβολισμού τους Ταλιμπάν, οι οποίοι ωστόσο ισχυρίζονται ότι τα πλάνα δεν είναι τωρινά, αλλά από μια περιβόητη υπόθεση λιθοβολισμού μιας «μοιχαλίδας» το 2015 όμως οι ακτιβιστές δεν τους πιστεύουν. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χώρας ερευνά την υπόθεση και προσπαθεί να εξακριβώσει πότε τραβήχτηκε το βίντεο και για ποιο λόγο σκότωσαν τη γυναίκα.



Η Λάιλα Χαϊντάρι, μια διακεκριμένη Αφγανή ακτιβίστρια, δήλωσε το Σάββατο ότι οι Ταλιμπάν λιθοβόλησαν τη γυναίκα «πριν λίγες μέρες» στην επαρχία Γκορ.

Η ένταση της βίας τους και το τι μπορούν να κάνουν εναντίον των γυναικών ελλείψει νόμου και τάξης είναι σαφώς ορατά», ανέφερε.

«Πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτήν την προσεγγιστική φρίκη».

«Είμαι συντετριμμένος από το βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter στο οποίο μια ομάδα Ταλιμπάν λιθοβολεί μια αθώα γυναίκα. Η σκληρότητα και η φρικαλεότητα των Ταλιμπάν στο όνομα του Ισλάμ είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» είπε ο εκπρόσωπος του προέδρου του Αφγανιστάν.

I am utterly shocked and saddened after I watched a video on Twitter in which a group of Taliban is stoning an innocent woman. Taliban’s cruelty and atrocity under the name of Islam is a crime against humanity.