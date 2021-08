Η αμερικανική πρεσβεία στο Αφγανιστάν συμβούλευσε τους Αμερικανούς να «προστατευτούν» εν μέσω αναφορών ότι το αεροδρόμιο της Καμπούλ, ένα από τα κύρια σημεία εξόδου από το Αφγανιστάν, δέχεται πυρά από τρομοκράτες Ταλιμπάν.

Οι δυνάμεις των Ταλιμπάν έδωσαν συνέντευξη Τύπου στο προεδρικό μέγαρο στην Καμπούλ, αφότου πήραν τον έλεγχο της αφγανικής πρωτεύουσας, όπως φαίνεται σε βίντεο που μετέδωσε το δίκτυο Al Jazeera.

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι «η κατάσταση ασφαλείας στην Καμπούλ αλλάζει γρήγορα, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου», εκεί οπου απο τη στιγμή που η Ταλιμπάν μπήκαν στην Καμπούλ επικρατεί χάος με τον κόσμο να ψάχνει τρόπο να φύγει απο την χώρα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε την Κυριακή ότι η ασφάλεια του προσωπικού και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άμεση προτεραιότητα της Ένωσης, καθώς οι αντάρτες Ταλιμπάν μπήκαν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

«Υπάρχουν αναφορές οτι το αεροδρόμιο δέχεται πυρά. Δίνουμε οδηγίες στους Αμερικανούς πολίτες να προστατευτούν», έγραψε το Στειτ Ντιπάρτμεντ. «Μην καλέσετε την αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ για λεπτομέρειες ή ενημερώσεις σχετικά με την πτήση».

Τα τοπικά μέσα στο Αφγανιστάν αναφέρουν πως τα πυρά προέρχονται από Αμερικανούς στρατιώτες που προσπαθούν να αποτρέψουν τους Αφγανούς πολίτες να μπουν στα αεροπλάνα.

Happening now at #Kabul airport. The American army members are screaming at the people to prevent . pic.twitter.com/bcn2at6NlK