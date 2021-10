Η Μαχτζαμπίν Χακίμι, μέλος της εθνικής ομάδας βόλεϊ των Αφγανών που έπαιζε στην ηλικιακή ομάδα νέων, αποκεφαλίστηκε από τους Ταλιμπάν στην Καμπούλ, σύμφωνα με ενημερωμένη πηγή.

Η Σουράγια Αφζάλι (ψευδώνυμο), μια από τους προπονητές της εθνικής ομάδας βόλεϊ των Αφγανών, επιβεβαίωσε τη δολοφονία της αθλήτριας σε συνέντευξή της στην The Independent, αλλά είπε ότι κανείς εκτός από την οικογένεια του Μαχτζαμπίν δεν γνώριζε την ακριβή ώρα και τον τρόπο του συμβάντος.

Mahjabin Hakimi, a member of the Afghan women's national volleyball team who played in the youth age group, was slaughtered by the Taliban in Kabul. She was beheaded.



