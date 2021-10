Η έκρηξη, που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής στο σιιτικό τζαμί Ιμάμ Μπαργκάχ στο κέντρο της νότιας πόλης Κανταχάρ του Αφγανιστάν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό άλλων 53, σύμφωνα με μια νοσοκομειακή πηγή που μίλησε στο AFP.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Καρί Σαΐντ Κόστι δήλωσε ότι οι αρχές συγκεντρώνουν πληροφορίες για την έκρηξη, που σημειώθηκε μια εβδομάδα μετά την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους σε σιιτικό τζαμί της Κουντούζ, που στοίχισε τη ζωή σε 50 ανθρώπους.

#Afghanistan : Several people killed & injured in an explosion near a Shia mosque in Afghanistan's Kandahar Province, during Friday prayers, killing & injuring numerous civilians. pic.twitter.com/IFd5E0Uzp1 https://t.co/K4mfx1zZM5

"Λυπούμαστε που πληροφορηθήκαμε ότι μια έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε ένα σιιτικό τζαμί (...) της πόλης Κανταχάρ, κατά την οποία συμπατριώτες μας σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν", έγραψε ο ίδιος στο Twitter.

Φωτογραφίες και βίντεο, που έχουν ληφθεί με κινητό και έχουν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιογράφοι, δείχνει πεσμένους στο ματωμένο πάτωμα του τζαμιού νεκρούς και τραυματίες.

Ένας αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών δήλωσε ότι οι νεκροί και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης, το Μιρουάις, και ότι ο τελικός απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί καθώς τα ασθενοφόρα μεταφέρουν και άλλα θύματα εκεί.

Ειδικές δυνάμεις των Ταλιμπάν έφθασαν επί τόπου για να αποκλείσουν τον τόπο της έκρηξης, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να προσφέρουν αίμα για τους τραυματίες.

The footage shows the casualties after the explosion of #Shia mosque in #Afghanistan's southern city of #Kandahar. The #blast at the mosque in the centre of the city took place during #Friday prayers, raising fears of casualties#BREAKING #explosion #attack #mosque pic.twitter.com/wQQQQuW2vd