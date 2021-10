Οι Ταλιμπάν χτύπησαν αρκετούς δημοσιογράφους προκειμένου να τους εμποδίσουν να καλύψουν μια διαδήλωση γυναικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κέντρο της Καμπούλ.

Μια ομάδα είκοσι γυναικών κατάφερε να διαδηλώσει στο κέντρο της αφγανικής πρωτεύουσας επί περισσότερο από μιάμιση ώρα για να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους να μορφώνονται και να εργάζονται χωρίς να συλληφθούν ή να τους χτυπήσουν οι Ταλιμπάν που ήταν παρόντες στο σημείο.

Ντυμένες με πολύχρωμα μαντίλια, παλτό και παντελόνια οι διαδηλώτριες φώναζαν «ανεργία, φτώχεια, πείνα» και «θέλουμε να εργαστούμε», και ζητούσαν να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία για τα κορίτσια.

women and civil activists protesting in Kabul today and chanting "Work, bread, education"pic.twitter.com/wmPanlJo3Q