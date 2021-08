Οι αγνοούμενοι έχουν πρόσωπα… Μετά τις χθεσινές θανατηφόρες επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, συγγενείς αναζητούν απεγνωσμένα τους αγαπημένους τους που έχουν εξαφανιστεί.



Μεταξύ αυτών και δύο παιδιά. Ο Αφγανός δημοσιογράφος Bilal Sarwary δημοσίευσε τις φωτογραφίες τους. Μίλησε επίσης με μέλη της οικογένειας, που του είπαν ότι η μητέρα ενός από τα παιδιά είχε σκοτωθεί από την έκρηξη στο αεροδρόμιο.

Mina and Maseed are missing after yesterday’s deadly attack at the airport. Family and friends urging people to call anyone who might have any clue about these two children. pic.twitter.com/1wEkGADfKn