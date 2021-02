Ένα σπαρακτικό βίντεο που δείχνει δύο παιδιά να κλαίνε κοντά στο σώμα της μητέρας τους, η οποία είναι χωρίς τις αισθήσεις της, μετά μια έκρηξη την Κυριακή στην Καμπούλ, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας οργή και αγανάκτηση στο Αφγανιστάν έπειτα από 40 χρόνια πολέμου.

"Μαμά σήκω ... Μαμά", ακούγονται τα δύο κοριτσάκια, το ένα είναι μέσα στα αίματα, να φωνάζουν δίπλα στη μητέρα τους η οποία κείτεται στο πεζοδρόμιο, τραυματισμένη από την έκρηξη, σε ένα βίντεο που μαγνητοσκόπησε ντόπιος δημοσιογράφος.

This video is killing me 😭😭😭😭

Today’s blast in Kabul pic.twitter.com/hGlJTAzh8z