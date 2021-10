Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής σε ένα σιιτικό τζαμί στην πόλη Κανταχάρ του Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ένας τοπικός πολιτικός ηγέτης εκφράζοντας φόβους ότι υπάρχουν πολλά θύματα.

#BREAKING: Explosion reported at a Shia Mosque in Kandahar, Afghanistan. Many casualties feared. Last week explosion at a Shia mosque in Kunduz had killed over 60 and injured many others. Taliban has clearly failed to provide any security to Afghan civilians and especially Shias. pic.twitter.com/2QAB5pfpCD